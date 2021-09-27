Гиперзвуковую ракету протестировали в Пентагоне

Фото: roscosmos.ru / Госкорпорация Роскосмос

Гиперзвуковую ракету, скорость которой в пять раз превышает скорость звука, испытали в Пентагоне. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в Управлении перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

В ведомстве отметили, что в ходе эксперимента специалисты реализовали необходимые задачи.

— Управление совместно с Военно-воздушными силами США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем, — рассказали в Управлении.

ТАСС добавил, что разработчиком данной ракеты выступил концерн Raytheon Technologies.

В четверг, 23 сентября, госкорпорация «Роскосмос» объявила о тендере на разработку организации пилотируемых полетов на Луну. Победителю необходимо разработать требования к космической технике для таких полетов.

Общая сумма контракта составит почти два миллиарда рублей. При этом впервые указано, что полеты российские космонавты будут проводить на ракете «Ангара».

В воскресенье, 26 сентября, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США поможет в сфере мирового ядерного разоружения.