Диетолог Бобровский назвал три недорогих и полезных вида рыбы

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Рыба не только богата аминокислотами, витаминами и микроэлементами, но и помогает бороться с осенней депрессией. Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, каким недорогим видам рыбы стоит отдать предпочтение.

По его словам, рыбные блюда должны быть в рационе любого человека три-четыре раза в неделю. Рыба полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы.

Диетолог отметил, что рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если употреблять разные ее виды. При этом необязательно покупать дорогие сорта.

— Действует правило трех «С» — сельдь, скумбрия и сардина. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька, — рассказал Бобровский в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что в этих видах рыбы содержится много триптофана. Это вещество способствует выработке организмом серотонина, который называют «гормоном хорошего настроения».

Врач также выразил мнение, что замороженная рыба безопаснее так называемой охлажденной, которая на самом деле часто является размороженной. Поэтому лучше покупать только замороженный продукт.

Эксперт рассказал, сколько будет стоить красная икра перед Новым годом. Килограмм икры для россиян обойдутся от 4200 до 5600 рублей, в зависимости от вида рыбы. Цены не превысят показателей 2020 года.