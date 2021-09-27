Эксперт рассказал, сколько будет стоить красная икра перед Новым годом

Фото:Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Перед Новым годом килограмм икры для россиян будет стоить от 4200 до 5600 рублей, в зависимости от вида рыбы. Цены не превысят показателей 2020 года. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, в этом году увеличилась добыча игры, а покупательская способность россиян осталась на том же уровне.

— Эластичность спроса никто не отменял, — рассказал он агентству «Прайм».

По данным организации, оптовые цены на икру в этом году составят от 3450 до 4400 рублей за килограмм. За икру горбуши придется отдать 3450-3600 рублей, за икру кеты — 4200-4400 рублей, а икру нерки можно приобрести за 3800-4000 рублей за килограмм.

При этом наценка у ритейлеров составит примерно 20-30 процентов. Поэтому икра горбуши для новогоднего стола в среднем обойдется в 4200 рублей, за икру кеты придется выложить 5600 рублей, а килограмм икры нерки можно приобрести за 5200 рублей.

До этого сообщалось, что 40-летний москвич на самолете прилетел в Волгоград, чтобы сбыть незаконно добытую черную икру. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на выходе из аэропорта. В чемодане злоумышленника обнаружили 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра. Против москвича возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.