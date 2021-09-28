Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве детской поликлиники в районе Савеловский

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Завершается возведение здания детской поликлиники на 320 посещений в столичном районе Савеловский, которую введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— По поручению мэра Москвы в столице продолжается программа строительства медицинских учреждений. Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности столичного Правительства. В них планируется создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, — отметил Рафик Загрутдинов.

Новый объект здравоохранения появится на улице Вятской, владение 37-39. По словам Загрутдинова, строительство здания ведется в соответствии с утвержденным стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Учреждение будет относиться к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи.

В четырехэтажном здании разместятся педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделение платных медицинских услуг, реабилитации, зоны лучевой и функциональной диагностики, а также зона дежурного врача, кабинеты приема анализов, введения инъекций и выдачи справок, фильтр-бокс, административное и служебно-бытовое помещение, кафе быстрого питания.

Подразделения оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью. При этом будут учитываться потребности маломобильных граждан. Здание оборудуют лифтом, а также пандусами и тактильными указателями.

Окружающую территорию благоустроят и озеленят. На ней установят велопарковку и современную детскую площадку.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы сообщил о строительстве детской поликлиники с травматологическим пунктом в районе Бирюлево Восточное.