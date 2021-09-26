Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят на Лебедянской улице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

улица Лебедянская, владение 33. Карта всех событий

Детскую поликлинику с травматологическим пунктом построят в 2022 году в районе Бирюлево Восточное. Медучреждение будет рассчитано на 320 посещений за смену. Об этом в воскресенье, 26 сентября, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлиника появится по адресу улица Лебедянская, владение 33.

К настоящему моменту специалисты уже приступили к возведению надземной части строения.

Фасады здания будут выполнены из стеклофибробетона. Козырек и стены входа в учреждение окрасят в салатовый цвет.

Стойки регистрации, указатели и все зоны ожидания оформят в едином стиле.

На первом этаже москвичи смогут посетить пункт травматологии, а также сдать анализы. На втором этаже разместится педиатрия и зоны профилактики здоровья. На третьем появятся кабинеты лучевой и функциональной диагностики, а на четвертом этаже оборудуют клинико-диагностическую лабораторию.

Административные помещения будут расположены на пятом этаже поликлиники.

Всего в медицинских кабинетах учреждения появится более 700 единиц современной техники.

Прийти в поликлинику с детьми, которые предположительно заразились инфекционными заболеваниями, можно будут через специальный приемный бокс. Его оборудуют с расчетом на маломобильных граждан, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Поступившее в столичные клиники новое оборудование и высокая квалификация врачей позволили выполнить с начала 2021 года более 21 тысячи операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Об этом ранее рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.