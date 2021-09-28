Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог Вероника Степанова назвала две техники, которые помогут выиграть спор

Анна Михалюк

Общество
Психолог Вероника Степанова назвала две техники, которые помогут выиграть спор
Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, как выиграть спор, используя всего две техники.

Данные методы подойдут для людей, которым предстоят дебаты, споры, острые интервью и любые другие эмоциональные дискуссии. Главное, по мнению Степановой, — эмоциональная подготовка.

— Чем больше вы будете сохранять спокойствие, тем эмоциональнее себя будет вести оппонент. Нужно сделать упражнение: минут за 20 до беседы войдите трансовое состояние, трогайте разные предметы в комнате и говорите: «Мне это снится». А затем задавайте себе вопрос: «Кто я?». И отвечайте: «Я дочь, я жена, я работник и так далее». Это будет вам помогать. Когда вы входите в это состояние, все окружающее перестает быть важным. Наша задача — обесценить ситуацию, — объясняет психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Второй важный пункт — это дыхание. Необходимо делать глубокие вдохи и выдохи до тех пор, пока пульс не придет в норму, а в руках и ногах не исчезнет тремор.

— Ваше состояние и есть ваш успех в беседе. Если все-таки ваш оппонент сумел выбить вас из стабильности, то начинайте разглядывать его: представляйте, что он ел, болел ли он, разглядывайте его зубы. Таким образом, вы убираете его значимость. Воспринимайте его как ребенка, как пациента, — рекомендует психолог.

Эти техники, по мнению Вероники Степановой, помогут настроиться на победу в споре, но их не стоит использовать в отношениях с семьей и близкими людьми — в этих случаях необходимо прибегать к другим методам.

Ранее психолог назвала семь фраз, которые нельзя говорить детям.

Читайте также:
психологиясоветыотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте