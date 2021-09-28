Психолог Вероника Степанова назвала две техники, которые помогут выиграть спор

Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, как выиграть спор, используя всего две техники.

Данные методы подойдут для людей, которым предстоят дебаты, споры, острые интервью и любые другие эмоциональные дискуссии. Главное, по мнению Степановой, — эмоциональная подготовка.

— Чем больше вы будете сохранять спокойствие, тем эмоциональнее себя будет вести оппонент. Нужно сделать упражнение: минут за 20 до беседы войдите трансовое состояние, трогайте разные предметы в комнате и говорите: «Мне это снится». А затем задавайте себе вопрос: «Кто я?». И отвечайте: «Я дочь, я жена, я работник и так далее». Это будет вам помогать. Когда вы входите в это состояние, все окружающее перестает быть важным. Наша задача — обесценить ситуацию, — объясняет психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Второй важный пункт — это дыхание. Необходимо делать глубокие вдохи и выдохи до тех пор, пока пульс не придет в норму, а в руках и ногах не исчезнет тремор.

— Ваше состояние и есть ваш успех в беседе. Если все-таки ваш оппонент сумел выбить вас из стабильности, то начинайте разглядывать его: представляйте, что он ел, болел ли он, разглядывайте его зубы. Таким образом, вы убираете его значимость. Воспринимайте его как ребенка, как пациента, — рекомендует психолог.

Эти техники, по мнению Вероники Степановой, помогут настроиться на победу в споре, но их не стоит использовать в отношениях с семьей и близкими людьми — в этих случаях необходимо прибегать к другим методам.

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