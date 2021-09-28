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Подмосковным дачникам объяснили, как правильно сжигать мусор на участке

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковным дачникам объяснили, как правильно сжигать мусор на участке
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили подмосковным дачникам о правилах сжигания мусора и травы на участке.

По установленным правилам, сжигать отходы можно в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 сантиметров. Также можно использовать для этих целей специально оборудованную площадку с металлической емкостью. Котлы и ямы должны быть расположены в отдалении от ближайших построек (не менее 5 метров).

Для локализации огня необходимо иметь рядом с местом сжигания большой металлический лист, песок или воду. Не следует разжигать огонь в условиях сильного порывистого ветра.

Также дачникам напомнили, что нельзя оставлять место горения без присмотра, пока огонь полностью не потухнет, передает РИАМО.

Не все растения и кустарники можно выращивать на своей земле. Некоторые из них запрещены на законодательном уровне, и их культивация может повлечь за собой серьезные проблемы. «Вечерняя Москва» узнала, рост и цветение каких растений не допускаются на дачном участке и что будет, если нарушить этот запрет.

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