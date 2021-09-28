Стало известно, как врачи будут спасать заболевшую коронавирусом Ларису Гузееву

Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

Врачи приняли решение лечить заболевшую COVID-19 телеведущую Ларису Гузееву с помощью переливания плазмы донора, ранее переболевшего вирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Гузеевой перельют плазму, в которой содержатся антитела. Подобна процедура должна помочь ей справится с вирусом. В настоящее время медики оценивают состояние телеведущей как среднетяжелое.

О госпитализации Ларисы Гузеевой стало известно 27 сентября. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что актрису на скорой помощи увезли в Коммунарку. Сообщалось, что тесты на коронавирус у телеведущей показывали отрицательный результат, а возможной причиной госпитализации называли стресс.

Позже медики выявили у нее заболевание COVID-19. При этом ранее сделанная сделали КТ, которое не показало поражения легких.

Представители СМИ выяснили, что Гузеева лежит в отдельной палате и принимает успокоительные.

Последние несколько недель российская актриса и телеведущая провела на море. Кадрами со своего отдыха она периодически делилась с подписчиками на своей странице в Instagram. Однако в какой-то момент звезда опубликовала в Stories фото из больничной палаты.