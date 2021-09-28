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Венгрия согласовала с Еврокомиссией соглашение с Россией по газу

Анастасия Волоснова

Политика
Венгрия согласовала с Еврокомиссией соглашение с Россией по газу
Фото: Пресс-служба Совфеда

Будапешт согласовал требования Еврокомиссии, когда подписывался контракт с Россией по газу. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, во время подписания документов нельзя было не учитывать требования Еврокомиссии.

— Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей, этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта — довольно крупного, серьезного и долгосрочного, — Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии, — отметил Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

28 сентября посол Венгрии был вызван в МИД Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко, что венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

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