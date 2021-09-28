Фото: ВМ

Россия, Москва, улица Большая Лубянка, 19с1 Карта всех событий

Дикая лиса спряталась на чердаке Сретенского монастыря в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 28 сентября.

По словам источника «ВМ», сотрудники экстренных служб пытаются получить разрешение на разбор крыши здания для того, чтобы поймать лису.

Видео: Telegram-канал / Вечерняя Москва

Ранее сообщалось, что территорию Сретенского монастыря в центре столицы атаковала дикая лиса. Однако непонятно, откуда она взялась в городе. В Сети предположили, что лиса была домашней и сбежала от хозяев или была подброшена.

Подобный случай произошел в Москве в конце августа в Измайловском парке. Тогда корреспондент «ВМ» во время прогулки обнаружил дикое животное в черте города. По его словам, зверек не боялся людей и, никак на них не реагируя, мирно прошел через всю площадь, после чего спокойно скрылся среди деревьев.

Также 28 августа в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что под балконом дома на улице Рогова нашли удава констриктора. После этого его передали в центр реабилитации диких животных.