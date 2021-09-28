Движение транспорта на Щелковском шоссе и Садовом кольце восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Транспортное движение на Щелковском шоссе и в районе Садового кольца в Москве восстановили после аварий. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Напомним, днем во вторник, 28 сентября на Щелковском шоссе возле жилого дома № 25/15 произошло ДТП с участием пяти автомобилей и машины скорой медицинской помощи. Инцидент случился около развязки с Монтажной улицей.

В этот же день на улице Зацепский Вал возле дома № 2 произошла авария с участием самоката.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе московской ГИБДД рассказали, что на минувшей неделе в столице произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли.

В ведомстве отметили, что наиболее распространенный вид происшествий — наезд на пешеходов. Всего за минувшую неделю зарегистрировали 70 таких случаев.