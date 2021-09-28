Песков прокомментировал выбор «красивой переводчицы» для переговоров Путина и Трампа

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров с иностранными коллегами. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В СМИ до этого появлялись сообщения, что Путин в 2019 году специально выбрал красивую переводчицу для встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. «Привлекательной брюнеткой» российский лидер якобы хотел отвлечь главу США.

Песков подчеркнул, что подбором переводчиков занимается МИД РФ.

— Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе, — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездки на машине по сибирской тайге встретил маралов, которые неслись на большой скорости.

Путин после поездки на Дальний Восток решил отдохнуть в тайге с Шойгу. Фотографии с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири появились в воскресенье, 26 сентября, на официальном сайте Кремля. На кадрах видно, как президент ловит рыбу и наслаждается видами.