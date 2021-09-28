Именем 16-летней российской спортсменки назвали новый элемент в гимнастике

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В художественной гимнастике появился пируэт, который назвали в честь 16-летней Лалы Крамаренко.

Спортсменка является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете, а также заслуженным мастером спорта России. Авторский элемент с согнутой ногой российской гимнастки зарегистрировала Международная федерация гимнастики (FIG). Заявление было опубликовано на странице в Instagram сборной страны по художественной гимнастике.

«Пируэт Крамаренко» будет оцениваться по шкале сложности. За идеальное выполнение будут ставить 0,5 балла за 180 градусов, если гимнастка делает упражнение стоя, и 0,6 — если оно выполняется из положения на полу. За каждые добавленные 180 градусов гимнастка получает дополнительные баллы.

— Над своим элементом я думала достаточно долго. Но не только я. Конечно же, Ирина Александровна — главный тренер национальной команды Ирина Винер, мой личный тренер и хореограф. За основу мы взяли поворот Алины Кабаевой, которая мой кумир с детства. И до сих пор я восхищаюсь ей. Я решила интерпретировать этот элемент и согнуть ногу вверху, — поделилась юная спортсменка в беседе с Пятым каналом.

Она пояснила, что для обычного человека пируэт может выглядеть легким, но на самом деле он очень сложно исполняется, так как движение происходит с согнутой ногой, за счет этого дает ширину. Для выполнения такого элемента необходимо уметь держать равновесие, заявила спортсменка.

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