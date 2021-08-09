«Мы делаем спектакль». Почему гимнастку Аверину засудили

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Художественная гимнастка Дина Аверина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье, уступив победу израильтянке Линой Ашрам. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. «Вечерняя Москва» разбиралась, действительно ли Аверина выступила хуже своей соперницы или ее просто засудили.

После всех четырех видов многоборья в активе россиянки Авериной было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла. Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Выступление

Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова рассказала, что Дина Аверина выступала на Играх намного лучше, чем ее соперница Линой Ашрам. Дело в том, что у россиянки элементы выступления были сложнее.

— Она сделала последний вид практически идеально, и это был прямо ее конек. Никто не умаляет достоинства остальных гимнасток. Но израильская гимнастка допустила ошибку. И видимую ошибку: она потеряла ленту, — сказала Капранова.

По ее словам, потеря предмета — серьезная ошибка. По новым правилам, которые вступили в силу в 2017 году, за падение предмета начали снимать больше баллов. Если предмет возвращен в руки без перемещения гимнастки, то штраф — 0,5 балла. Если же для его возвращения требуется не больше двух шагов — 0,7 балла, а если свыше трех — один балл.

— У Авериных самая сложная программа в мире относительно и тела, и предмета. Наши девочки делают максимальные сложности и набирают высокое количество баллов. Для меня Дина Аверина — лучшая гимнастка на сегодня. Номер один, — подчеркнула Капранова.

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ксения Дудкина также отметила, что российские спортсменки самые сильные, «с самой чистой хореографией, красивыми ногами и стопами».

— Мы делаем спектакль из упражнений, а не просто набор элементов, — сказала Дудкина.

Она также отметила, что Ашрам сделала грубую ошибку, потеряв ленту. Дудкина добавила, что терять предмет вообще нельзя, а уж тем более на Олимпийских играх.

— Гимнастки, спортсменки, которые вообще теряют (предмет — прим. «ВМ»), никак и никогда еще за всю историю художественной гимнастики не выходили на пьедестал. Уж точно не на первое место, — подчеркнула собеседница издания.

Реакции и мнения

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ульяна Донскова в беседе с «ВМ» рассказала, что, скорее всего, в ближайшее время состоится пересмотр выступлений спортсменок на Играх и повторное судейство. Вероятно, происходить это будет с другим судейским составом.

— Думаю, что будут другие судьи, так как мир сейчас бурлит, шумит вокруг событий, которые произошли на Олимпиаде. Программа Дины Авериной была колоссальной сложности. И всегда программы Авериных были труднее, чем у остальных, — сказала Донскова.

При этом собеседница издания добавила, что оценить, насколько программа Авериной была сложнее программы Ашрам, сложно. Вполне возможно, что судьи просто не заметили какие-либо элементы мастерства российских спортсменок.

— А такое тоже может быть, потому что сейчас нет карточек, мы сейчас не записываем элементы, а суди должны успеть посмотреть, что выполнила гимнастка в момент ее выступления. Будем надеяться, что сейчас будет пересмотр их выступлений, — сказала Донскова.

Она так же, как и ее коллеги, назвала потерю ленты Ашрам грубой ошибкой. При этом программа израильтянки не менялась по сложности от квалификационных выступлений до финала. Но оценка в финале с грубейшей ошибкой оказалась выше, чем без нее на первом этапе Игр.

— Если сравнить оценку Ашрам за квалификацию, где девушка выступила, то она у нее была ниже, чем при такой грубой ошибке. Программу она делала одинаковую. Соответственно, сложность она не изменила от квалификации до финала. Но оценка оказалась выше (несмотря на такую грубейшую и еще несколько допущенных других ошибок, помимо этой), чем в квалификации за чистейшее исполнение, — подчеркнула Донскова.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказывалась, что несправедливое судейство в художественной гимнастике на Играх говорит о том, что было дано прямое задание приостановить гегемонию России. По ее словам, уже на отборочных этапах было заметно, что судьи пытаются привести сборную Болгарии к высоким результатам.

Она также добавила, что российская гимнастка Дина Аверина стала героем интернета и социальных сетей. В результате случившегося ей удалось поднять патриотический дух России после того, как «ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут».

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказала мнение, что израильская спортсменка Ашрам заслуженно обыграла российскую гимнастку Аверину. Судья заявила, что победу в данном случае решила «трудность тела».

— Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками. И они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом, — сказала Виноградная.

Она подытожила, что израильтянка в своем выступлении смогла продемонстрировать более сложные повороты, нежели Аверина.

Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Лариса Латынина с интересом наблюдала за выступлением Дины. В беседе с «ВМ» она отмечала, что поведение судей «не выдерживает никакой критики».

— Мне почему-то показалось, что у израильтянки более сложные элементы, — поделилась она. — Возможно, поэтому ей поставили выше бал, чем Дине. Но с другой стороны, наша гимнастка не роняла предметов. Противница же позволила себе такое, за что ей должны были значительно снизить оценку, а Дине отдать золото. Реальность оказалась иной. Нашу засудили, потому что лучших всегда не любят.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходила с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие почти 19 тысяч спортсменов из разных стран. От России на Олимпиаде выступали 335 спортсменов. Талисманами команды стали Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Российская сборная заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр. В активе команды 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.

На ОИ российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. Россиянам было запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучала музыка Петра Чайковского вместо гимна.