Движение транспорта восстановили на МКАД после ДТП с грузовиком

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 75-й километр Карта всех событий

Транспортное движение восстановили после аварии с участием грузового автомобиля на внешней стороне 75-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП произошло перед развязкой с Ленинградским шоссе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее в ведомстве заявили, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на МКАД. Из-за инцидента на место происшествия немедленно прибыли экстренные городские службы.

По этой причине транспортное движение в сторону пересечения с Северо-Восточной хордой (СВХ) было затруднено.

Также во вторник, 28 сентября, на Щелковском шоссе возле жилого дома № 25/15 в столице случилась авария с участием пяти автомобилей и машины скорой медицинской помощи. ДТП произошло около развязки с Монтажной улицей. На участке из-за происшествия затруднилось движение в сторону центра.

Однако спустя некоторое время транспортное движение по шоссе полностью восстановили.