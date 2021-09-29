Движение транспорта восстановили на МКАД после ДТП с четырьмя машинами

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Транспортное движение восстановили на внутренней стороне 22-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В среду ночью, 29 сентября, четыре машины столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Движение было свободно по трем полосам из пяти. Водителей просили выбирать пути объезда.

Авария с участием грузового автомобиля произошла во вторник, 28 сентября, на Рязановском шоссе в Новой Москве. В ДТП пострадали двое человек, которые находились в легковой машине.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что на прошедшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли.