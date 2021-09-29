«Ей звание подарили»: Слуцкая резко высказалась об Утяшевой

Фото: Youtube / Елена Ханга

Фигуристка Ирина Слуцкая решила высказать мнение по поводу спора между бывшими гимнастками Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Он произошел из-за итогов выступлений российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.

Кабаева тогда заявила, что с уважением относится к Утяшевой, но не считает, что гимнастка могла высказываться относительно поражения российской спортсменки Дины Авериной, так как сама никогда не участвовала в Олимпийских играх.

Слуцкая написала на своей странице в соцсети Instagram, что Утяшева была не права, когда не выступила в защиту российских спортсменок. По ее мнению, жена Павла Воли не может считаться суперзвездой в своем виде спорта в отличие от Кабаевой. Фигуристка заявила, что звание «Заслуженного мастера спорта» Утяшевой подарили на день рождения из-за ее тренера Ирины Винер.

— Ее высшее достижение — чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала. А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные «весовые категории». Звание «Заслуженный мастер спорта» Утяшевой подарили на день рождения, это все заслуги не ее, а тренера Ирины Винер. Вот это и есть реальность, — заявила спортсменка.

Она также добавила, что гимнастке следовало найти в себе смелость, чтобы возмутиться несправедливости оценок россиянок, а «не вилять хвостом и пытаться быть приятным человеком для всех».

Утяшева на своей странице в соцсети поддержала российских гимнасток, но при этом похвалила их соперницу — израильтянку Линой Ашрам, которая завоевала золото. А многие профессиональные эксперты уверены, что Ашрам дали победу незаслуженно, так как она совершила грубые ошибки на выступлении.

Винер-Усманова рассказала о первом разговоре с Авериными после скандала на ОИ. Она призналась, что назвала сестер «мокрыми курицами», чтобы они не расстраивались. Однако, по ее словам, она всегда считала сестер Авериных королевами.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на Олимпиаде. Ведомство подчеркнуло, что технический комитет внимательно проанализировал судейство на каждом этапе соревнований. В результате FIG пришли к мнению, что судьи на Играх действовали справедливо и беспристрастно.

12 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Российский лидер отметил, что судьи должны показать, как выставляются оценки.