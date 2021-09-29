Тилль стал первым люксембуржцем, забившим на групповом этапе ЛЧ

Фото: Instagram / Cba Thill

В ночь на 29 сентября молдавский футбольный клуб «Шериф» на групповом этапе Лиги чемпионов (ЛЧ) обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. Теперь команда занимает первую строчку в группе D с шестью очками в активе. Победу коллективу принес дальний удар Себастьена Тилля на 90-й минуте встречи.

Клубы выступают в группе D вместе с итальянским «Интером» и украинским «Шахтером». В первом туре «Шериф» победил «Шахтер» со счетом 2:0, «Реал» на выезде обыграл «Интер» (1:0).

Тилль стал первым игроком из Люксембурга, когда-либо забивавшим гол в групповом этапе ЛЧ. За свою карьеру он успел поиграть и в российском клубе — в сезоне 2020/2021 футболист на правах аренды выступал за ФК «Тамбов». За семь матчей в составе отечественной команды он оформил одну результативную передачу.

Команда «Шериф» является действующим чемпионом Молдавии, что позволило ей попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб вышел в основной турнир. «Шериф» стал первой молдавской командой, которая попала в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

После двух игр лидером группы D является «Шериф» (6 очков), вторым идет «Реал» (3), третьим — «Интер» (1) и на последнем месте — «Шахтер» (1). В следующем туре молдавский клуб на выезде сыграет с «Интером» 19 октября.

До этого сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол за ПСЖ после перехода из «Барселоны». Футболист отличился на 74-й минуте домашнего матча против английского клуба «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Пари Сен-Жермен».