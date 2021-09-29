Инфекционист назвал лучшее время для ежегодной вакцинации от коронавируса

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Для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем лучшее время — август. Для такой же процедуры, защищающей от гриппа, лучше подойдет сентябрь или октябрь. Об этом в среду, 29 сентября, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

— Оптимальное время для прививки от коронавируса — это август, а от гриппа — сентябрь-октябрь, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, привиться лучше перед осенним подъемом заболеваемости, но когда на улице не настолько жарко, чтобы ухудшить возможные обострения симптомов из-за такой погоды. В августе не должно быть проблем с давлением или обезвоживанием.

В России проводятся исследования относительно одновременного введения препаратов от коронавируса и гриппа. Пока не доказано, безопасно ли их применять таким образом, поэтому интервал между процедурами составляет один месяц.

До этого инфекционист заявил, что пандемия коронавируса продлится еще год. Врач отметил, что точнее определить сроки завершения пандемии можно будет после анализа весенних показателей заболеваемости. Прежде чем говорить о возвращении к прежнему образу жизни, необходимо изучить, как адаптируется и мутирует COVID-19 к этому времени.

«Институт стволовых клеток человека» планирует создать комбинированную вакцину от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал председатель совета директоров учреждения Артур Исаев.

Он отметил, что такой вариант возможен благодаря наличию гриппозной вакцины и доклинических данных по препарату от коронавируса.