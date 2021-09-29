Голкипер «Шерифа» Анатасиадис стал лучшим игроком матча с «Реалом»

Фото: Instagram/fc_sheriff

Молдавский футбольный клуб «Шериф» обыграл мадридский «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 2:1. Во многом гостевой победе на «Сантьяго Бернабеу» команда обязана своему вратарю Георгиосу Атанасиадису, который не пропустил во время игры ни единого гола. Мяч хозяев поля забил Карим Бензема с пенальти на 65 минуте.

Голкипера заслуженно признали лучшим игроком встречи, он совершил 10 сейвов и позволил «Шерифу» подняться на первую строчку в группе D.

В составе клуба «Шериф» голы забили Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90 минута). При этом Тилль стал первым игроком из Люксембурга, когда-либо забивавшим гол в групповом этапе ЛЧ. За свою карьеру он успел поиграть и в российском клубе — в сезоне 2020/2021 футболист на правах аренды выступал за ФК «Тамбов». За семь матчей в составе отечественной команды он оформил одну результативную передачу.

Клубы выступают в группе D вместе с итальянским «Интером» и украинским «Шахтером». В первом туре «Шериф» победил «Шахтер» со счетом 2:0, «Реал» на выезде обыграл «Интер» (1:0).

Команда «Шериф» является действующим чемпионом Молдавии, что позволило ей попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб вышел в основной турнир. «Шериф» стал первой молдавской командой, которая попала в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

После двух игр лидером группы D является «Шериф» (6 очков), вторым идет «Реал» (3), третьим — «Интер» (1) и на последнем месте — «Шахтер» (1). В следующем туре молдавский клуб на выезде сыграет с «Интером» 19 октября.