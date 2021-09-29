СК возбудил уголовное дело после травмирования женщины в «сумасшедшем» лифте в Красногорске

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, Красногорск, Авангардная улица Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за инцидента с неисправным лифтом в Красногорске, в ходе которого пострадала девушка. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, следователи возбудили дело по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

— В настоящее время ожидается заключения комиссии Ростехнадзора о причинах неисправности оборудования лифта, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и технической, — заключила Врадий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 сентября в жилом комплексе «Арт» в Красногорске. Во время нахождения в лифте девушка почувствовала запах гари. В какой-то момент лифт резко поехал вверх — девушка упала. Позже она очнулась с окровавленным лицом на 43-м этаже здания.

Еще одно происшествие с лифтом произошло 24 сентября в здании Московского государственного психолого-педагогического университета в центре столицы. Из-за короткого замыкания подъемный механизм сломался, люди застряли в лифте. В результате этого из вуза самостоятельно эвакуировались 50 человек.