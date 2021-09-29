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Суд арестовал начальника подмосковной транспортной полиции по подозрению в коррупции

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал начальника подмосковной транспортной полиции по подозрению в коррупции
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд арестовал начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного управления МВД России на станции Москва — Рязанская, а также его заместителя и еще одного сотрудника. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

24 сентября стало известно, что в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, его заместителя и старшего оперуполномоченного этого же отдела возбуждено уголовное дело.

Им предъявили обвинение по статьям «Получение взятки» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

— По предварительным данным, сотрудники полиции получили взятку в размере 200 тысяч рублей за несоставление документов по факту противоправных действий гражданина, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. А также они совершили покушение на сбыт наркотических веществ, — рассказала Врадий.

В среду, 29 сентября, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, своими действиями Быков причинил ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.

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