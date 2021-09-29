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Пожилому мужчине чуть не проломили голову в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пожилому мужчине чуть не проломили голову в центре Москвы
Фото: pixabay/fsHH
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица 8Карта всех событий

В центре столицы неизвестные жестоко избили пожилого мужчину. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 28 сентября в полицию поступила информация о том, что рядом с домом 8 на Верхней Красносельской улице лежит пожилой мужчина. Прибывшие на место полицейские обнаружили по данному адресу изувеченного мужчину, которому на вид было около 60 лет.

Вскоре потерпевшего доставили в больницу с диагнозом «ушиб головного мозга и перелом затылочной кости».

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Согласно статистике МВД, за восемь месяцев с начала года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом абсолютное большинство таких преступлений — 72,2 процента — совершалось по предварительному сговору.

По данным ведомства, столица на первом месте по правонарушениям, совершенным в составе группы — 20,9 процента. На втором месте Адыгея — 17,1. Замыкает тройку лидеров Калужская область — 16,3 процента.

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