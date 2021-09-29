Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на удаление каналов RT

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Россия ждет реакции ЮНЕСКО на удаление видеохостингом YouTube двух немецкоязычных каналов RT. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали в постпредстве РФ при ЮНЕСКО.

Дипломаты отметили «горькую иронию» в том, что удаление каналов произошло в Международный день всеобщего доступа к информации, 28 сентября.

— Призываем немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part, — говорится в сообщении.

В постпредстве планируют поднять вопрос об удаление каналов RT на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО в период с 6 по 20 октября, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила удаление двух немецкоязычных каналов RT на YouTube. Она отметила, что любым западным интернет-сервисам, в том числе и YouTube, не требуется весомых оснований, чтобы закрыть или удалить конкретное издание.

Во вторник, 28 сентября, руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Также YouTube удалил канал Der Fehlende Part (DFP).