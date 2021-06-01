Песков назвал «чушью» заявления о намеренном кашле Путина на переговорах с Трампом

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин намеренно кашлял во время переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, — это «чушь». Об этом рассказал в среду, 29 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого в СМИ появилась информация, что российский лидер якобы специально кашлял на переговорах, чтобы «спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

— Это полная чушь, — ответил на данные заявления Песков, слова которого приводит RT.

До этого Песков рассказал, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией в окружении Путина произошла в сентябре текущего года. Он уточнил, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае болезни.

До этого пресс-секретарь президента сообщал, что Путин, находящийся в самоизоляции, поддерживает обычный образ жизни и поддерживает постоянный контакт с кабинетом министров и администрацией президента.