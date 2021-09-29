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Названы симптомы, при которых стоит посетить врача

Ирина Игнатенко

Общество
Названы симптомы, при которых стоит посетить врача
Фото: Pixabay

Врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Анна Колесникова рассказала, при наличии каких симптомов не стоит тянуть с обращением к врачу. Симптомы, которые указывают на серьезность ситуации и говорят о необходимости незамедлительного вмешательства врачей, медики называют красными флагами.

— В оториноларингологии к ним относят невозможность открыть рот (тризм), одышку, головокружение, боль в ухе и выделения из него, а также резкую потерю слуха, — сказала Колесникова в комментарии РИАМО.

В то же время в некоторых случаях человек может проходить лечение в домашних условиях, например при появлении насморка.

Врач также отметила, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо разнообразно питаться, вести активный образ жизни, избегать стрессов. Также стоит задуматься о вакцинации и меньше посещать людные места в период роста заболеваемости.

До этого врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что постоянные переработки могут привести к снижению иммунитета, и человек будет более подвержен вирусным заболеваниям. По мнению врача, переработки возможны изредка и по весомым причинам.

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