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Белые медведи в Московском зоопарке обрадовались наступившей осени

Полина Долганова

Город
Белые медведи в Московском зоопарке обрадовались наступившей осени
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1Карта всех событий

Белые медведи, которые обитают в Московском зоопарке, обрадовались наступившему похолоданию. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали на странице зоосада в Instagram.

В сообщении говорится, что самыми комфортными временами года для этих животных являются осень и зима.

Представители зоосада также напомнили, что медведицы Хатанга и Топма меняются вольерами каждые два дня. Так жизнь животных становится интереснее и разнообразнее.

— Действительно, мишки всегда с удовольствием переходят из одного вольера в другой и проверяют, что там изменилось, — подытожили в зоопарке.

24 августа сообщались, что якутскую белую медведицу в Московском зоопарке назвали Томпой. Имя якутской красавице выбирали с помощью системы голосования на портале «Активный гражданин». В течение трех недель жители Москвы выбирали между двух имен: Айталина (с якутского — «судьба путешествия») и Томпа (созвучно с названием Томпонского района в республике). Также москвичи могли предложить свой вариант имени.

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