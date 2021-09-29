Белые медведи в Московском зоопарке обрадовались наступившей осени
Белые медведи, которые обитают в Московском зоопарке, обрадовались наступившему похолоданию. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали на странице зоосада в Instagram.
В сообщении говорится, что самыми комфортными временами года для этих животных являются осень и зима.
Представители зоосада также напомнили, что медведицы Хатанга и Топма меняются вольерами каждые два дня. Так жизнь животных становится интереснее и разнообразнее.
— Действительно, мишки всегда с удовольствием переходят из одного вольера в другой и проверяют, что там изменилось, — подытожили в зоопарке.
24 августа сообщались, что якутскую белую медведицу в Московском зоопарке назвали Томпой. Имя якутской красавице выбирали с помощью системы голосования на портале «Активный гражданин». В течение трех недель жители Москвы выбирали между двух имен: Айталина (с якутского — «судьба путешествия») и Томпа (созвучно с названием Томпонского района в республике). Также москвичи могли предложить свой вариант имени.