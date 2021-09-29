Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Googlе еще на 6,5 миллиона рублей. Американский интернет-гигант признан виновным в отказе удалять ссылки на запрещенный контент. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Google признали виновной в нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»). По двум искам компании предстоит выплатить 4 и 2,5 миллиона соответственно.

За подобное нарушение Google уже получала штрафы 17 и 19 августа. Тогда компании было предписано выплатить в пользу российского государства 14 и 6 миллионов соответственно. Таким образом, общая сумма штрафов компании только за последние два месяца составила 26,5 миллиона рублей.

В июле этого года суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян. По данному нарушению Googlе предстоит выплатить российской казне три миллиона рублей.