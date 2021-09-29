Врач назвала преимущества электронной медкарты

Фото: pixabay.com

Электронная медицинская карта значительно упрощает жизнь современных родителей. Такое мнение высказала главный врач Детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина.

Теперь есть возможность получить справку в школу или детский сад после болезни ребенка в электронном формате, документ можно найти в личном кабинете на портале mos.ru. Сервис удобен и для врача, и для пациента, поскольку необходимые медицинские документы всегда будут под рукой.

Кроме того, информация о пропуске занятий по заболеванию сразу же отображается в электронном дневнике образовательного учреждения. В этом случае не понадобятся бумажные документы, передает НСН.

Врач добавила, что справки пригодятся не только при пропуске школьных занятий, но и спортивных секций и кружков. Так родители смогут объяснить, почему ребенок не присутствовал на занятии.

Новый раздел «Мои справки» стал доступен москвичам в конце сентября. Работа по расширению функционала электронной медкарты будет продолжена.