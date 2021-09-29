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Путин назвал переговоры с президентом Турции «содержательными»

Анастасия Волоснова

Политика
Путин назвал переговоры с президентом Турции «содержательными»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом «содержательными». Встреча лидеров двух государств состоялась в среду, 29 сентября.

Глава РФ также поблагодарил Эрдогана за переговоры.

— Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте, — отметил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились вечером 29 сентября. Встреча лидеров двух государств длилась почти 2 часа 45 минут

21 сентября стало известно, что Эрдогана собирается приехать в Сочи 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Эрдоган выразил надежду на то, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будут приняты «важные решения».

До этого Эрдоган заявил, что Турция хотела бы, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.

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