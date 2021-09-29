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Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Сочи

Анастасия Волоснова

Политика
Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Сочи
Фото: Telegram-канал Президента Турции Тайипа Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным продуктивными. Встреча прошла в Сочи в среду, 29 сентября.

По его словам, после переговоров оба лидера покинули Сочи.

— После продуктивных переговоров с моим коллегой Путиным мы покинули Сочи, — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились вечером 29 сентября. Встреча лидеров двух государств длилась почти 2 часа 45 минут.

21 сентября стало известно, что Эрдоган собирается приехать в Сочи 29 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Эрдоган выразил надежду на то, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи будут приняты «важные решения».

До этого Эрдоган заявил, что Турция хотела бы, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.

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