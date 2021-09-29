СК проверит сообщения о мужчине, которого удерживают в доме престарелых в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о 56-летнем мужчине, которого удерживают в доме престарелых в подмосковном Подольске. Об этом в среду, 29 сентября, рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мужчине в течение года не давали связаться с родственниками и друзьями по телефону. В настоящее время «мужчина просит о расторжении договора» с домом престарелых. Он планирует вернуться к родственникам.

В СК проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все причины случившегося, говорится на сайте СК по региону.

До этого суд арестовал сотрудницу дома престарелых в Реутове, которую подозревают в избиении подопечных. Действия женщины попали на видео. На кадрах видно, как она избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

Санитарка на допросе признала свою вину. О ее задержании стало известно 24 августа. До этого по факту жестокого обращения с подопечными дома престарелых возбудили уголовное дело.