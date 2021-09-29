Движение по всем полосам полностью восстановили на Садовом кольце

Фото: Пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства

октябрьский тоннель Карта всех событий

Движение по внутренней стороне Садового кольца восстановили на всех полосах после возгорания там автомобиля Audi. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автомобиль, который загорелся в центре Москвы, пошутили. Источник в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Огонь удалось потушить в 20:01 по московскому времени. Пострадавших в результате инцидента нет.

Автомобиль Audi загорелся в ЦАО города в среду, 29 сентября. Инцидент произошел на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле.