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Движение по всем полосам полностью восстановили на Садовом кольце

Полина Долганова

Происшествия
Движение по всем полосам полностью восстановили на Садовом кольце
Фото: Пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства
октябрьский тоннельКарта всех событий

Движение по внутренней стороне Садового кольца восстановили на всех полосах после возгорания там автомобиля Audi. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что автомобиль, который загорелся в центре Москвы, пошутили. Источник в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Огонь удалось потушить в 20:01 по московскому времени. Пострадавших в результате инцидента нет.

Автомобиль Audi загорелся в ЦАО города в среду, 29 сентября. Инцидент произошел на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле.

Видео: Telegram-канал / Московские новости
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