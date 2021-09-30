Бывшую промзону Выхино реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

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Более пяти миллиардов рублей вложат в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в реорганизацию бывшей промышленной зоны Выхино, площадь которой составляет почти четыре гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 миллионов рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест, — рассказала заммэра.

Утвержденный проект предполагает строительство на месте бывшей промзоны более 67 тысяч квадратных метров недвижимости.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на половине территории разместятся высокотехнологичные производства общей площадью 33,9 тысячи квадратных метров, а на другой — общественно-деловые объекты, торгово-развлекательные центры, банки, магазины и кафе.

Комплексное развитие территорий бывших столичный промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и привлечь в бюджет порядка трех триллионов рублей. Общий объем инвестиций превысит семь триллионов рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов рассказал о комплексном развитии еще одного участка бывшей промышленной зоны Кунцево. Объем инвестиций в редевелопмент территории площадью более 20 гектаров составит почти 20 миллиардов рублей.