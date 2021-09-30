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Суд признал руководство ТЦ «Зимняя вишня» виновным в оказании небезопасных услуг

Полина Долганова

Происшествия
Суд признал руководство ТЦ «Зимняя вишня» виновным в оказании небезопасных услуг
Фото: Скриншот видео на канале «Москва 24»

Суд признал руководителей торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове виновными в оказании небезопасных услуг. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

12 мая руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре, который произошел в 2018 году.

Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ в суде начали в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

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