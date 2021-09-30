Сергей Левкин: Жителям дома на улице Гарибальди предложены новые квартиры в рамках программы реновации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гарибальди, 18 Карта всех событий

Стартовало очередное переселение по программе реновации в Обручевском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В Юго-Западном административном округе, в Обручевском районе, начинается заселение новостройки на улице Гарибальди, дом 18. Смотровые ордера выданы 80 семьям из панельного дома № 24, корпус 1, на одноименной улице. Сегодня на территории района ведется переселение из трех пятиэтажек в два новых корпуса. До 2024 года запланировано начать переселение чуть более двух тысяч человек, — рассказал руководитель ведомства.

Он отметил, что в настоящее время начал работу Центр информирования по переселению. До этого жителям пятиэтажки направили смотровые ордера.

Всего в районе Обручевский в рамках программы реновации предусмотрено расселение 17 жилых домов общей площадью 58 тысяч квадратный метров, в которых проживает 3,5 тысячи человек.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

21 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехало более 39 тысяч ее участников.