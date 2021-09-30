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Арест основателя Group-IB связали с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

Анастасия Волоснова

Происшествия
Арест основателя Group-IB связали с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене
Фото: roscongress / Светлана Холявчук

Арест основателя и руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, дело Сачкова может быть связано с делом ранее осужденных за госизмену Докучаева и Михайлова. До этого Сачкова допрашивали по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля, пишет ТАСС.

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.

О его аресте «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда города Москвы. Бизнесмена арестовали 29 сентября на два месяца по подозрению в госизмене.

В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. К утру 29 сентября офис компании работал в штатном режиме.

В начале апреля 2019 года Мосгорсуд приговорил программиста Георгия Фомченкова, третьего фигуранта уголовного дела о передаче оперативных материалов ФСБ спецслужбам США, к семи годам строгого режима.

Фомченков «деятельно раскаялся»: дал показания и выступил главным свидетелем обвинения по делу полковника ФСБ Сергея Михайлова и экс-майора МВД, затем сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Офицеры получили 22 года и 14 лет колонии строгого режима соответственно.

Полковник ФСБ Михайлов, возглавлявший в спецслужбе борьбу с хакерами, сумел передать ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности в отношении основателя процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают одним из главных киберпреступников в мире.

Оперативник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, бывший хакер, работавший под ником Forb, был осужден Московским окружным военным судом к шести годам колонии и лишен звания майора.

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