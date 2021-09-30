Выставку о проездном билете в метро открыли в Музее транспорта столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столичном музее транспорта открылась выставка о проездном билете московского метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В Музее транспорта Москвы мы открыли выставку об одном из главных столичных символов — о проездном билете в метро. Как начиналась история билетной системы московской подземки, расскажем на экспозиции «Билетик, пожалуйста!», — говорится в сообщении.

Выставка будет работать в историческом зале ожидания музея на Северном речном вокзале. Посетителям расскажут о зарождении и развитии билетной системы Московского метрополитена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в метрополитене столицы начали продавать билеты «Единый» с портретом Льва Толстого. Департамент совместно с Государственным музеем Толстого выбрали цитату писателя «Доброта побеждает все, а сама непобедима» и разместили ее на билетах. Тираж «Единого» с новым дизайном составил 400 тысяч экземпляров.