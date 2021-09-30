Движение транспорта восстановили после ДТП на 47 километре МКАД
Транспортное движение полностью восстановили на внутренней стороне 47 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— Проезжая часть освобождена, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее в ведомстве сообщили, что два автомобиля врезались друг в друга на внутренней стороне 47 километра МКАД перед развязкой с Боровским шоссе.
Из-за этого на участке движение транспорта осуществлялось только по двум полосам из шести.
В среду, 29 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств.
Одна из санкций за такое нарушение — штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей.
Также в четверг, 30 сентября, стало известно, что сотрудники ГИБДД 28 сентября провели в столице профилактическое мероприятие «Пешеход».
Они пресекли почти две тысячи нарушений пешеходами правил дорожного движения (ПДД).