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Движение транспорта восстановили после ДТП на 47 километре МКАД

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение транспорта восстановили после ДТП на 47 километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Транспортное движение полностью восстановили на внутренней стороне 47 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Проезжая часть освобождена, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в ведомстве сообщили, что два автомобиля врезались друг в друга на внутренней стороне 47 километра МКАД перед развязкой с Боровским шоссе.

Из-за этого на участке движение транспорта осуществлялось только по двум полосам из шести.

В среду, 29 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что с начала 2021 года в Москве было зафиксировано почти 95 тысяч нарушений норм тонировки стекол транспортных средств.

Одна из санкций за такое нарушение — штраф на сумму от двух до четырех тысяч рублей.

Также в четверг, 30 сентября, стало известно, что сотрудники ГИБДД 28 сентября провели в столице профилактическое мероприятие «Пешеход».

Они пресекли почти две тысячи нарушений пешеходами правил дорожного движения (ПДД).

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