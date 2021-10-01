Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина: Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц

Михаил Алимов

Город
Наталья Сергунина: Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы могут предложить свои идеи по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц. Это возможно в рамках краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер», который продлится с 5 по 11 октября. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что с 5 по 7 октября будут собирать идеи по двум направлениям. Одно из них называется «Новые идеи для физических лиц» — здесь участники выскажут свои мысли по новым программам и способам их реализации. Во втором направлении — «Каналы продвижения» — они подумают, каким способом можно популяризовать возможности МИК.

— Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей, — рассказала Сергунина.

Она отметила, что до 9 октября эксперты будут оценивать идеи москвичей, а 10-го и 11-го представят на голосование лучшие из них. Среди экспертов — представители столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Московского инновационного кластера, а также партнеры МИК.

До этого сообщалось, что новое межотраслевое объединение «Импакт-кластер» (кластер социального воздействия) появилось на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Его участники будут совместно создавать и продвигать бизнес-проекты, которые позитивно отразятся на качестве жизни людей.

К консорциуму в настоящий момент присоединились 37 компаний.

Читайте также:
МоскваДепартамент предпринимательства и инновационного развитияНаталья Сергунина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Все мнения
О проекте