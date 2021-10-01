Наталья Сергунина: Москвичи предложат идеи по развитию экосистемы МИК для физлиц

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы могут предложить свои идеи по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц. Это возможно в рамках краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер», который продлится с 5 по 11 октября. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что с 5 по 7 октября будут собирать идеи по двум направлениям. Одно из них называется «Новые идеи для физических лиц» — здесь участники выскажут свои мысли по новым программам и способам их реализации. Во втором направлении — «Каналы продвижения» — они подумают, каким способом можно популяризовать возможности МИК.

— Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей, — рассказала Сергунина.

Она отметила, что до 9 октября эксперты будут оценивать идеи москвичей, а 10-го и 11-го представят на голосование лучшие из них. Среди экспертов — представители столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Московского инновационного кластера, а также партнеры МИК.

До этого сообщалось, что новое межотраслевое объединение «Импакт-кластер» (кластер социального воздействия) появилось на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Его участники будут совместно создавать и продвигать бизнес-проекты, которые позитивно отразятся на качестве жизни людей.

К консорциуму в настоящий момент присоединились 37 компаний.