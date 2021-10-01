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Сезон фонтанов завершился в столице

Илья Ашуров

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Сезон фонтанов завершился в столице
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Москва, Театральная площадьКарта всех событий

В Москве завершился сезон фонтанов и начались работы по их консервации на зимний период. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что уже 1 октября работники законсервируют фонтан у Большого театра. Для этого из него сольют воду, промоют вазы и чаши, а также демонтируют струеобразующие элементы.

— До конца месяца подобные работы проведем на других фонтанах столицы, — говорится в сообщении.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями.

В городе насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

В прошедшем сезоне три главных фонтана ВДНХ выбросили в воздух около 30 миллионов кубических метров воды. В пресс-службе ВДНХ отметили, что фонтаны на территории комплекса имеют более сложные каскады, нежели фонтаны Версаля и Барселоны. Наибольший объем воды извергает конструкция «Каменный цветок». Ее насосные установки способны выпустить в воздух до двух тысяч литров воды в секунду.

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