Уже не игрушки: в МВД завели дела на продававших геймерам ПО для «прокачки» персонажей

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Правоохранители задержали киберпреступников, которые распространяли вредоносные программы. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, задержанные осуществляли свою деятельность на специализированных сайтах и в даркнете (теневом сегменте интернета — прим. «ВМ»). Они распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО), которое использовалось геймерами для «прокачивания» персонажей в онлайн-играх.

— В ходе обысков, проведенных по адресам проживания сообщников, изъяты: компьютерная техника, свыше ста банковских карт, мобильные телефоны, а также денежные средства в размере свыше восьми миллионов рублей, — рассказала Волк.

Видео: МВД России

В ходе обыска один их фигурантов дела озвучил сумму денег, которую он хранил дома.

— 24 тысячи 129 долларов США и 53 850 евро… и 300 тысяч рублей, — сказал он.

Предположительно, эти средства были заработаны им преступным путем.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Одна из санкций данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

29 сентября стало известно об аресте основателя Group-IB Ильи Сачкова. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в госизмене. В пресс-службе Group-IB сообщили, что в московской штаб-квартире компании 28 сентября проводились обыски. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых «Ростех», Сбербанк, «Альфа-банк» и «Мегафон».