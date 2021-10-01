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«Нафтогаз»: Газпром не нарушил контракт, прекратив поставки газа через Украину

Полина Долганова

Политика
«Нафтогаз»: Газпром не нарушил контракт, прекратив поставки газа через Украину
Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Российская компания Газпром вправе прекращать транзит газового топлива через Украину, потому как это предусмотрено действующим контрактом между Киевом и Москвой. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

— Газпром прекратил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на забронированные мощности для транзита. Газпром имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»), — написал бизнесмен на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, прекращение транзита газа через Украину является демонстрацией того, что произойдет после запуска газопровода «Северный поток — 2» в том случае, если Россия «не реализует предложение украинской стороны о продаже газа третьим странам на украино-российской границе».

Витренко подытожил, что в совместном заявлении Соединенных Штатов и ФРГ от 21 июля было сказано, что в случае использования Россией газа в качестве манипуляции, необходимо будет «принять ответные меры». В связи с этим Украина «ждет, что на компанию Газпром наложат санкции», передает ТАСС.

Представители Газотранспортной системы Украины ранее сообщили, что российская компания «Газпром» с семи утра пятницы, 1 октября, приостановила перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

28 сентября посол Венгрии был вызван в МИД Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко сообщил, что венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

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