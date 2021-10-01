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В Минздраве сообщили о состоянии пермского стрелка Тимура Бекмансурова

Полина Долганова

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Стрельба в Перми
Общество
В Минздраве сообщили о состоянии пермского стрелка Тимура Бекмансурова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров остается в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что из остальных пострадавших в трагедии граждан в медицинском учреждении остается только один. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

— На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми. Один — в удовлетворительном состоянии. Один — в тяжелом, это нападавший. Он в сознании, — цитирует источник в министерстве РИА Новости.

Устроивший стрельбу Тимур Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был сильно ранен. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи сделали ему операцию.

После этого Тимура Бекмансурова перевели на гемодиализ, а в четверг, 23 сентября, местные медики закончили необходимые процедуры. В этот день его состояние резко ухудшилось после ампутации ноги, у молодого человека также перестали функционировать почки. 24 сентября стало известно, что Бекмансуров пришел в сознание в больнице.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

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