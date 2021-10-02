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Депутат в Абхазии устроил пальбу из автомата у здания МВД

Юлия Курганова

В мире
Депутат в Абхазии устроил пальбу из автомата у здания МВД
Фото: youtube.com

Около здания министерства внутренних дел республики Абхазия в городе Сухум депутат открыл стрельбу. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, к министерству на служебной машине подъехал 35-летний депутат Алмасхан Ардзинба и стал громко материться. После этого он достал автомат Калашникова и принялся палить в воздух.

Парламентарий произвел около 20 выстрелов, прежде чем немного успокоился. После того как вспышка необъяснимого гнева прошла, Ардзинба сел в машину и уехал. Найти его не могут до сих пор.

Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в школе Москвы. Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия.

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