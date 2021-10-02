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«Ангелочек»: МакSим устроила фотосессию в боди

Юлия Курганова

Общество
«Ангелочек»: МакSим устроила фотосессию в боди
Фото: instagram/maksimartist

Недавно выписавшаяся из больницы певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, активно устраивает фотосессии и демонстрирует фигуру в смелых нарядах. Поклонники считают невероятным чудом то, что артистке удалось так быстро восстановиться после тяжелой болезни, они радуются этому и с интересом следят за жизнью кумира.

Накануне певица снялась в бежевом боди, слегка накинув белую рубашку сверху.

Фанаты отметили, что МакSим выглядит прекрасно. Комментарии заполонили комплименты.

«Ух, какая шикарная!»; «Красавица наша! Здесь должен быть миллион лайков!»; «Ангелочек!»; «Превосходна», — написали фолловеры.

13 сентября МакSим впервые рассказала о пребывании в коме из-за коронавируса. По ее словам, уже будучи больной, она решила не отменять концерт в Казани и полететь на выступление, несмотря на высокую температуру. Она считала, что просто сильно простудилась, потому что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. Теперь певица проходит период реабилитации. О выступлениях артистки, по словам ее представителей, пока не может быть и речи.

Стало известно о женатом ухажере певицы МакSим. Артистка может встречаться с состоятельным мужчиной, который женат на другой женщине. Исполнительница живет в элитном доме около станции метро «Сокол» в Москве. Там у нее имеются две квартиры: одна площадью 500 квадратных метров с «огромной» террасой, другая — площадью 67 «квадратов» за 50 миллионов рублей.

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