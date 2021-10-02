Школьница в Хакасии придумала похищение из-за полученных плохих оценок

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета проверили информацию о попытке похищения незнакомцем 12-летней девочки в Абакане. Об этом сообщается на сайте ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

О случившемся со школьницей сообщил полицейским 29 сентября ее отец. Правоохранители выяснили, что накануне вечером девочка рассказала родителям, как около школы ее якобы взял за руку и попытался посадить в машину неизвестный мужчина. Школьница, по ее словам, вырвалась и убежала.

В ходе проверки история о похищении не подтвердилась, и девочка призналась, что придумала ее во избежание наказания за плохие отметки в школе.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция освободила из плена 13-летнюю школьницу в Иркутской области. В Тайшете (Иркутская область) мужчина удерживал в заключении девочку, предварительно убив ее родственников. Находясь в плену злоумышленника, девочка отправила СМС-сообщение с призывом о помощи своей однокласснице. Та в свою очередь рассказала о случившемся своей маме, которая обратилась в полицию.