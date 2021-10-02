Депутат Рады предупредил о развале Украины из-за контракта Газпрома с Венгрией

/ Фото: Официальная страница Верховной рады Украины в Facebook

Газовый контракт, заключенный между российской компанией «Газпром» и Венгрией, станет причиной краха экономики Украины и последующего развала страны. Подобную точку зрения высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его мнению, поставки газа из России в Венгрию в обход Украины стали возможны из-за преступной позиции украинского руководства как в сфере политики, так и в сфере экономики.

— Теперь всех тех, кто способствовал этому, типа Яценюков тогда, а сегодня Зеленских, можно будет спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около трех миллиардов долларов, — написал Кива в своем Telegram-канале.

27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

Газпром начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток» 1 октября. В компании отметили, что это стало возможным благодаря тому, что компания FGSZ Ltd. построила на территории Венгрии новый магистральный газопровод.