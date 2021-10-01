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Газпром начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»

Анастасия Колоскова

В мире
Газпром начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»
Фото: gazprom.ru / ПАО Газпром

Газпром начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток». Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в газовом холдинге.

— Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии, —цитирует сообщение ТАСС.

В компании отметили, что это стало возможным благодаря тому, что компания FGSZ Ltd. построила на территории Венгрии новый магистральный газопровод, а Болгария и Сербия завершили расширение в национальных газотранспортных системах, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции.

Представители газотранспортной системы Украины ранее сообщили, что российская компания Газпром с семи утра пятницы, 1 октября, приостановила перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

28 сентября посол Венгрии был вызван в МИД Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко сообщил, что венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.

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