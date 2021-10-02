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Московские врачи вылечили от коронавируса 2116 человек за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 2116 человек за сутки
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2116 человек за последние 24 часа. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии в городе полностью выздоровели 1 494 342 пациента.

За последние сутки в столице выявили 4032 новых случая COVID-19. За день в медицинские учреждения был госпитализирован 1031 человек. 67 москвичей скончались. По состоянию на 2 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 363 человека.

Московские врачи вылечили от коронавируса 2116 человек за суткиФото: Оперштаб

В России за последние сутки выявили 25 219 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В Москве и Московской области, скорее всего, не придется в грядущий осенне-зимний период столкнуться с частыми тяжелыми случаями COVID-19. Летальность от коронавируса не увеличится, и он будет переноситься не тяжелее других инфекций группы ОРВИ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

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